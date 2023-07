Durerà fino a venerdì prossimo 21 luglio l’allerta codice rosso per l’ondata di calore che sta colpendo la Sardegna e il Cagliaritano in particolare. Il picco di calore è previsto domani, con temperature che andranno dai 28 gradi alle 8 del mattino fino ai 39 gradi (percepiti 40) delle due del pomeriggio.

Per prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute, la Protezione civile nazionale ha diramato in queste ore un nuovo bollettino per la zona di Cagliari.

In particolare, queste le previsioni per i prossimi giorni:

Mercoledì 19 luglio 2023: livello allerta 3 – codice rosso con temperatura alle ore 8 di 25°C, temperatura alle ore 14 di 39°C, temperatura massima percepita 39°C;

Giovedì 20 luglio 2023: livello allerta 3 – codice rosso con temperatura alle ore 8 di 28°C, temperatura alle ore 14 di 39°C, temperatura massima percepita 40°C;

Venerdì 21 luglio 2023ç livello allerta 3 – codice rosso con temperatura alle ore 8 di 29°C, temperatura e alle ore 14 di 34°C, temperatura massima percepita di 38°C.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it