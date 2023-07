Condizionatori in tilt in diversi uffici pubblici a Cagliari: dalle sale letture della Mem alla casa di riposo a Terramaini fino agli uffici al primo piano della municipalità di Pirri e in quelli dell’assessorato ai Servizi sociali.

“È un problema diffuso nei diversi settori pubblici – denuncia la Fp Cgil Cagliari – sanità compresa, come dimostra l’emergenza al Policlinico, dove tanti reparti sono rimasti sprovvisti di aria condizionata, e al Microcitemico che non è refrigerato in alcune aree dell’ala vecchia”.

“Lavoratori e utenti – continua il segretario Fp Cgil Cagliari Nicola Cabras – stanno subendo una situazione insostenibile legata all’assenza di lungimiranza e programmazione da parte delle diverse amministrazioni”. Per questo il sindacalista sollecita “interventi urgenti per far fronte a una vera e propria emergenza”.

La stessa situazione riguarda anche gli operatori dell’igiene ambientale esposti alle ondate di calore anche negli orari più a rischio: “Abbiamo sollecitato le imprese a un’assunzione di responsabilità – dice Cabras – per tutelare la salute dei lavoratori e attendiamo ancora una risposta ma riteniamo necessario un intervento dei Comuni committenti per arrivare a un accordo complessivo che modifichi temporaneamente gli orari di lavoro mettendo insieme la tutela degli operatori e le esigenze del servizio di raccolta”.

Secondo la categoria infatti, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti non è stata fatta in modo efficace e, in tanti casi, le apparecchiature obsolete andrebbero sostituite, anche in linea con le esigenze di risparmio energetico.

Da parte sua, il Comune ha iniziato a verificare le diverse situazioni.

