Stamane il presidente della Regione Christian Solinas è intervenuto in Consiglio Regionale per confermare l’intenzione della sua Giunta di andare avanti con la costruzione di nuovi ospedali.

Lo ha fatto durante la discussione generale sulle sei mozioni di opposizione e maggioranza sull’edilizia sanitaria in Sardegna.

“Con la delibera approvata stiamo dando attuazione a una legge regionale che affronta un segmento del problema, quello delle risorse strutturali e strumentali. Per la prima volta dopo cinquant’anni, c’è una maggioranza che ha previsto quattro grandi nuovi ospedali. Non con le chiacchiere, ma lasciando la copertura finanziaria per la realizzazione delle opere” ha spiegato.

Punto fondamentale la presenza delle risorse. “Le risorse ci sono, per la prima volta. Gli ospedali verranno realizzati. I nuovi ospedali sono un investimento per il futuro. Abbiamo un residuo dei 900 milioni dell’accordo con lo Stato sulle entrate, per il quale non è stata chiesta anticipazione di denari perché questa è una spesa pluriennale. A queste risorse applicheremo l’avanzo di amministrazione fino a raggiungere una copertura di 1,5 miliardi di euro”.

