Le alte temperature si fanno sentire a Cagliari anche negli uffici pubblici. È quanto denuncia la Fp Cgil Cagliari, che segnala disagi in tutta la città.

Ad essere in difficoltà sono in particolare gli ospedali. “Al Policlinico tanti reparti sono rimasti sprovvisti di aria condizionata mentre al Microcitemico non è refrigerata la vecchia ala”.

Non mancano i problemi anche alla Mediateca del Mediterraneo, negli uffici della Municipalità di Pirri e nella casa di riposo di Terramaini. Nella nota della Fp Cgil si spiega che “la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti non è stata fatta in modo efficace e, in tanti casi, le apparecchiature obsolete andrebbero sostituite, anche in linea con le esigenze di risparmio energetico. Il punto è che ci troviamo davanti a un ritardo clamoroso”.

Quindi l’appello al Comune di Cagliari e alle strutture ospedaliere. “Interventi tempestivi, diffusi e risolutivi perché non possiamo accettare che questa condizione perduri anche nel mese di agosto”. E più riguardo per i lavoratori del settore ambientale, esposti in pieno giorno alle altissime temperature degli ultimi giorni.

