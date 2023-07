Via Cadello ciclabile. Il progetto di rendere percorribile dalle biciclette la trafficata e pericolosa strada cagliaritana, teatro di numerose tragedie causate dalla eccessiva velocità degli automobilisti, è contenuta nel Progetto di fattibilità tecnico-economica relativa al rafforzamento delle ciclovie urbane, approvato lo scorso 7 Luglio dalla Giunta comunale di Cagliari nell’ambito del PNRR.

Partendo da Via Cadello la pista proseguirebbe in Via Santa Maria Chiara, a Pirri. “La ciclabile di Via Cadello è un’opera che da anni riteniamo fondamentale per dare la possibilità ai tanti abitanti di Pirri, Monserrato e Selargius di raggiungere Cagliari in bicicletta velocemente e in sicurezza”, scrive la Fiab Cagliari nella sua pagina FB. “La pista, insieme agli attraversamenti ciclo-pedonali rialzati previsti, similmente a quanto fatto in Via Vesalio, aiuterebbe anche a restringere la carreggiata e dunque a limitare la velocità delle auto, riducendo drasticamente la probabilità di incidenti mortali. Auspichiamo davvero che questa e altre infrastrutture strategiche volte a favorire la mobilità sostenibile vadano avanti e vengano realizzate al più presto”.

