Il caldo record registrato nelle scorse settimane a Decimomannu, dove la scorsa settimana i termometri hanno segnato 48 gradi, ha fatto il giro di tutti i notiziari nazionali e, a quanto pare, internazionali.

A riportare la notizia, infatti, è anche il quotidiano britannico The Times nell’articolo piuttosto eloquente: ” ‘It feels like you’re dying’: at the heart of Europe’s heatwave”.

Il testo riporta le previsioni di Carlo Spano, responsabile all’Aeronautica militare di Decimomannu. Più avanti l’unica testimonianza di un residente, Luigi Aru: “Di notte sembra di morire, il mattino dopo sei già morto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it