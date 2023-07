Denunciati tre persone dai carabinieri di Vallermosa per truffa in concorso.

I responsabili, un uomo di 47 anni e due giovani di 22 e 23 anni, tutti napoletani, avrebbero raggirato un 44enne con un’offerta “vantaggiosa” riguardo una polizza assicurativa per auto.



La vittima della truffa si era rivolta telefonicamente al numero indicato sul sito e aveva concordato un pagamento anticipato di 623 euro per l’attivazione.

Il giorno seguente, però, dopo una verifica sul sito della compagnia assicurativa, aveva accertato di essere in realtà totalmente sconosciuto: la polizza infatti non era stata attivata e non esisteva alcuna copertura.

In seguito alle indagini, i carabinieri di Vallermosa sono riusciti a rintracciare i truffatori che sono stati denunciati.

