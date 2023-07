Una bambina di 10 anni è morta questo pomeriggio nella spiaggia di Porto Alabe, a Tresnuraghes. Un’onda ha trascinato via lei e le due sorelle al largo con conseguenze tragiche.

Le tre sorelle stavano giocando in riva al mare quando l’onda le ha risucchiate dentro. Subito allertati i soccorsi, per tentare di salvarle si sono tuffati sia un bagnino che un turista.

Solo con l’arrivo della guardia costiera è stato possibile recuperarle. Una di loro, Amira Bennadi, però non ce l’ha fatta: era già morta annegata.

Le sorelle sono state accompagnate all’ospedale per controlli e accertamenti: non sono in pericolo di vita.

