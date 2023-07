Ha approfittato della distrazione di una donna che si era attardata a leggere l’estratto conto per sottrarle, con estrema destrezza, i 250 euro che essa aveva appena prelevato. Peccato che i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona abbiano comunque consentito alle forze dell’ordine di identificarlo ed assicurarlo alla giustizia.

Così ieri a San Vito, a seguito di una breve indagine, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un trentottenne cameriere, incensurato del luogo.

L’indagine era nata dalla denuncia querela di una cuoca 52enne di Pontedera, residente in Toscana ed in vacanza in Sardegna. La donna si era recata a fare un prelievo bancomat all’ufficio postale situato nel centro del paese. Dopo aver prelevato €250 si era attardata a leggere l’estratto conto che il dispositivo aveva prodotto. In quel frangente, con repentina abilità, il giovane le aveva sottratto il denaro appena scaturito dalla macchina. La donna aveva appena fatto in tempo a vedere un’ombra che si allontanava ed era subito corsa a denunciare il fatto ai Carabinieri.

Visionando le telecamere dell’ufficio postale i militari non sono riusciti a riconoscere immediatamente l’autore del furto, pur essendo egli stato ripreso nitidamente. Grazie ad altre telecamere variamente distribuite per il paese, i Carabinieri hanno però potuto osservare lo stesso giovane conversare in due diverse circostanze, immediatamente dopo i fatti, con due uomini da loro ben conosciuti. Andando a interrogare costoro così sono riusciti ad identificare il giovane, del quale hanno acquisito delle immagini fotografiche, perfettamente corrispondenti a quelle riprodotte nel momento della commissione del reato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it