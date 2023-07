“Provincia del Sud Sardegna e comune di Arbus si rimpallano le responsabilità, ma di fatto la strada che da Montevecchio porta alla Costa verde è impraticabile per i mezzi dell’ARST”.

La denuncia arriva dalla consigliera regionale del PD Rossella Pinna. “La vegetazione lungo il percorso della storica linea stagionale 208 ha invaso la carreggiata e gli Enti preposti al 21 luglio non hanno provveduto alla manutenzione. Per questo i cittadini e i turisti che vivono e soggiornano nei comuni di Villacidro, Gonnosfanadiga, Guspini e Arbus al mare ci possono andare solo con i propri mezzi. L’Arst ha comunicato la sospensione della linea per la Costa verde a causa della mancata manutenzione alla vegetazione che limitando gravemente la visibilità del tracciato stradale, costringe automobilisti e gli autisti degli autobus a occupare la corsia opposta rischiando incidenti stradali. Nel frattempo, turisti e residenti, in particolare giovani, devono rinunciare ad un bagno al mare nonostante la vicinanza ad una delle Coste più belle della Sardegna”.

Per questo la consigliera Dem ha presentato un’interrogazione urgente “affinché chi di dovere inviti gli Enti locali ad adempiere alla manutenzione e l’ARST ad attivare sollecitamente una linea stagionale sostitutiva per le altre destinazioni marittime della costa, per dare risposta ai bisogni dei residenti e dei tanti turisti ma soprattutto di un territorio dove i servizi pubblici sono sempre più carenti”.

