A seguito delle segnalazioni di alcuni lettori, Cagliaripad aveva riportato nella giornata di giovedì 20 luglio il problema delle discariche a cielo aperto nella località marittima di Tunaria.

Una situazione grave sulla quale però il Comune di Arbus sta agendo già da tempo. “Dallo scorso mese abbiamo avviato azioni di bonifica, e attraverso la polizia locale e la società che si occupa dei rifiuti sono state riconosciute e multate una decina di incivili che stavano lasciando la spazzatura dove capitava” spiega il sindaco Paolo Salis.

Che aggiunge: “Non è vero come dice il consigliere Schirru che non stiamo facendo nulla. Non è attento. L’amministrazione c’è e sta organizzando quanto serve per evitare che ci sia inciviltà. Stiamo anche iniziando col servizio di video sorveglianza con posizionamento di foto trappole per schedare chi conferisce rifiuti abusivamente”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it