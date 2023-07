Sta passando le vacanze estive in Sardegna la conduttrice Michelle Hunziker. Ha affittato una villa, assieme alle figlie Sole, Celeste e Aurora, al genero Goffredo Cerza e al nipote Cesare Augusto. Con loro anche l’ex gf vip Tommaso Zorzi, grande amico della Ramazzotti.

La Hunziker ha scelto in particolare il Nord Sardegna per vivere la sua prima vacanza da nonna. Fu proprio nell’isola che si scoprì la gravidanza della figlia Aurora. Un anno dopo eccole nello stesso luogo prendersi cura del piccolo Cesare Augusto, nato in aprile.

