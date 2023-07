La vicenda sul nuovo stadio del Cagliari non accenna a trovare sbocchi. E così Edoardo Tocco, presidente del Consiglio Comunale del capoluogo sardo, fa appello al presidente della Regione Christian Solinas affinché ci sia una accelerata e dia il via libera alla costruzione.

In particolare poiché la Unipol Domus risulta ormai troppo piccola per contenere l’entusiasmo dei tifosi rossoblù e le ambizioni del club. “Ormai è chiaro che un impianto da oltre 16mila posti, peraltro provvisorio, non sia più adeguato ad un campionato di serie A. I serpentoni dei tifosi che in questi giorni stanno affollando i point della società per il rinnovo delle tessere e la richiesta di nuovi abbonamenti certificano come sia il momento di definire una volta per tutte la vicenda stadio”.

Quindi l’appello alla Regione. “Il Comune ha fatto la sua parte, si attende ora che la Regione porti a compimento l’iter per il decollo dei lavori con un colpo di teatro che potrebbe davvero aprire a nuovi scenari per il club rossoblù”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it