Il Cagliari vince il Trofeo Sardegna superando per 2-0 l’Olbia. Un buon primo test per i rossoblù che hanno segnato un gol per tempo: Kourfalidis nel primo tempo e Pereiro nella ripresa.

Ranieri ha dato spazio a buona parte della rosa, ricevendo buone risposte soprattutto nella ripresa quando i rossoblù sono stati più vivaci in fase offensiva.

Tra i nuovi, promosso Sulemana a centrocampo. Ansia invece per Jankto, che a metà seconda frazione ha sentito tirare la coscia ed è stato sostituito in maniera precauzionale.

