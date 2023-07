Una turista torinese di 22 anni è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari a seguito di un rovinoso ferimento.

La ragazza, in vacanza a Carloforte, si è tuffata da una scogliera della località La Conca ma non si è accorta delle rocce sottostanti. Solo l’intervento della Guardia Costiera ha permesso il recupero: non poteva muoversi ed era finita in un tratto di costa abbastanza impervio da raggiungere.

Ora è ricoverata: non è in pericolo di vita.

