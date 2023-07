L’autopsia effettuata sul bimbo di due mesi morto qualche giorno fa a Quartucciu in braccio alla madre non ha dato un esito certo.

La madre lo stava allattando quando ha sentito che il piccolo non respirava più. Dagli accertamenti effettuati al Policlinico di Monserrato non sono emersi elementi che chiariscono le cause della morte.

Per questo motivo sono stati eseguiti i prelievi per gli esami istologici e per eventuali altri accertamenti. I risultati si avranno tra sessanta giorni: a quel punto si avrà un quadro completo delle cause.

