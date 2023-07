C’è grande attesa per il campionato del Cagliari in serie A. Sono già 10 mila gli abbonamenti staccati: tremila solo in una giornata di vendita libera.

Un piccolo record per la società rossoblù che certifica anche la necessità di avviare i lavori per uno stadio più grande.

Nell’attesa, il club sta definendo l’acquisto dell’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov dalla Roma. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’accordo è per un prestito con diritto di riscatto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it