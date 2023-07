Un turista bergamasco ha avuto una brutta sorpresa una volta giunto nella sua casa al mare a Porto Rotondo. Lo riporta il quotidiano “L’Eco di Bergamo”.

Sul caso stanno indagando i carabinieri a seguito della denuncia di Fabiano Corti, proprietario dell’abitazione.

Corti ha raccontato di come nel residence Punta Asfodeli risiede la casa ereditata dalla madre. Tutto a posto fino allo scorso settembre. Ma quando ha raggiunto la Sardegna per le vacanze a giugno, si è trovato la casa sottosopra. E con una stanza in meno.

”Abbiamo subito notato qualcosa di strano, sporcizia dappertutto e pezzi di arredamento ovunque” ha spiegato.

Quindi la sorpresa al primo piano. “Della seconda camera da letto era stato abbattuto il precedente muro e ne era stato ricostruito un altro circa quattro metri più avanti. In pratica, ci è stata rubata una stanza”.

