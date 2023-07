La Protezione Civile regionale, con un nuovo bollettino, ha confermato al livello “alto” l’allerta per pericolo di incendio che resta arancione nella zona di Cagliari e in gran parte della Sardegna per la giornata di oggi lunedì 24 luglio.

Sono estese inoltre le condizioni meteo avverse fino alla mezzanotte della stessa giornata.

Sulla Sardegna si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori ai 44°C. Le temperature minime risulteranno localmente superiori ai 30°C.

