Incidente sul lavoro a Barisardo. Intorno alle 12 un operaio che lavorava al restauro di un edificio, è precipitato da un ponteggio in un cantiere in via Torino.

Per soccorrere l’operaio, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è arrivato da Elmas l’elicottero Echo Lima 3 dell’Areus.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it