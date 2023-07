Il gran caldo non molla la presa sulla Sardegna: oggi in Ogliastra, in particolare a Jerzu, si è avuto il picco più alto di questa estate con 48 gradi.

A rendere ufficiale il dato è stata l’Arpas Sardegna. Il dato di Jerzu eguaglia il record delle temperature più alte mai registrate in Sardegna tra il 1965 (Macomer) e il 2009 (Perfugas e Santa Maria Coghinas).

Temperature molto alte anche a Siniscola, Tortolì, Barisardo e Pirri.

