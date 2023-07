Tragedia a Sindia, dove una donna di 76 anni è morta sul colpo in seguito allo schianto in auto sulla ex statale 129 bis. Alla guida del mezzo il marito, 77 anni, che voleva suicidarsi e invece si è salvato.

L’uomo, Dino Rizzoli, originario di Milano, è un malato oncologico terminale e, come raccontato ai soccorritori, voleva farla finita e portare con sé la moglie, Margherita Deidda, originaria di Carbonia.

Ora il 77enne si trova ricoverato in gravissime condizioni al Santissima Annunziata di Sassari. Lo stesso è indagato per omicidio volontario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it