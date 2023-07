Un esemplare di Caretta caretta è stata salvata ieri al largo della costa di Chia.

L’esemplare era intrappolato in una rete e grazie all’intervento dell’Asd Isula Fishing Club Sardegna, è stata recuperata. Dopodiché sono stati contattati degli esperti biologi per ricevere assistenza e indicazioni sul corretto intervento da effettuare.

L’animale si trovava in buone condizioni e dopo averla tenuta sotto osservazione per alcuni minuti, la tartaruga è stata liberata e ha fatto ritorno in mare.

