Paura nel Golfo dell’Asinara. Un turista stava surfando al largo della costa quando è caduto dalla tavola.

L’uomo è stato soccorso dal Presidio acquatico, istituito il 20 luglio scorso dal Comune di Stintino e dai Vigili del fuoco.

Un episodio analogo si è verificato al largo della spiaggia La Pelosa, dove una famiglia di cinque persone, saliti sul pedalò, si è allontanata troppo trovandosi in difficoltà per fare rientro al litorale. Gli stessi soccorritori li hanno tratti in salvo.

