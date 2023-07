Il maestrale che da ieri sera soffia sulla Sardegna ha reso più vivibile in clima dell’isola, ma come prevedibile, ha rafforzato il pericolo di incendi. Oggi si sono infatti registrati numerosi roghi e sale l’allerta per i nuovi focolai che rischiano di essere alimentati dalle folate di vento che raggiungono anche i 70 km all’ora.

Diverse squadre antincendio sono in azione in queste ore nell’isola.

L’incendio più preoccupante si è verificato a Nule, dove stanno operando un Canadair e tre elicotteri regionali. Roghi anche a Quartu Sant’Elena e Selargius, dove sono bruciate delle sterpaglie.

