Uno dei più bravi attori italiani impegnato non sul set, ma a fare la spesa tra gli scaffali di un supermercato. È successo in un market sassarese, dove è stato avvistato e fotografato l’attore Elio Germano.

L’attore romano – molto amato dal pubblico – ha vinto tra gli altri premi, quattro David di Donatello come migliore attore protagonista (Mio fratello è figlio unico, La nostra vita, Il giovane favoloso, e Volevo nascondermi). Per Volevo nascondermi, dove interpretava il pittore Antonio Ligabue, Germano ha ricevuto anche l’Orso d’argento per il migliore attore al Festival di Berlino 2020. Ma a Sassari, se anche avesse voluto nascondersi dall’affetto dei fan, Elio Germano non c’è riuscito.

