Un noto professore universitario è morto ieri sera a causa di un malore dovuto al caldo mentre si trovava in spiaggia a Geremeas.

La vittima si chiamava Ugo Mario Criscuolo 79enne ex professore ordinario di Letteratura Greca nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In passato aveva insegnato in diversi Atenei italiani: Macerata, Palermo, Genova, Messina.

