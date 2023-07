Dall’1 agosto e fino al 15 settembre, la spiaggia di Cala Luna sarà a numero chiuso e potrà ospitare un massimo di 600 persone. Un provvedimento che, secondo la sindaca di Dorgali Angela Testone, servirà a preservare la sua bellezza naturalistica.

“Cala Luna è un simbolo della Sardegna e non dobbiamo permettere che questo gioiello vada rovinato” ha spiegato la sindaca ai microfoni dell’ANSA la sindaca. “La spiaggia è ridotta a un quarto rispetto allo scorso anno a causa del maltempo di qualche mese fa. Si tratta di un provvedimento sperimentale che andrà monitorato sul campo per capire quali sono i carichi che la spiaggia può sopportare”.

Ma non tutti sono d’accordo, come gli operatori che rimproverano alla sindaca di non aver pianificato per tempo il numero chiuso. “Abbiamo cercato in tutti i modi di trovare una condivisione. Capisco la loro preoccupazione ma io sono un amministratore a cui spetta il compito di salvaguardare l’ambiente e la sicurezza dei bagnanti”.

