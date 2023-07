Ranieri, rossoblù per la vita: “Credo che finirò la mia carriera a...

Ranieri, rossoblù per la vita: “Credo che finirò la mia carriera a Cagliari”

Intervistato dal Tg regionale di Rai Calabria, il tecnico ha spiegato che il Cagliari sarà l'ultimo club che allenerà. Farà eccezione solo per una nazionale per cancellare la sfortunata esperienza in Grecia