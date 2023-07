Il Cagliari supera per 4-1 la Roma primavera nel primo test in quel di Chatillon. A segno Pereiro e Lella nella prima frazione, Oristanio e Azzi nella ripresa. Eurogol di Vetkal per i giallorossi.

Ranieri ha provato a scoprire meglio la forma fisica dei suoi ragazzi, in particolare di coloro che si giocheranno una maglia da titolare. Molto bene Luvumbo, che ha colto anche un palo.

Nella ripresa, coi titolari della cavalcata in A, i rossoblù hanno giocato bene, con pochi tocchi e cercando spesso la profondità. Particolarmente positiva la marcatura di Oristanio che ha preso palla a centrocampo e in progressione ha battuto difesa e portiere avversario.

Obert (palo) e Pavoletti hanno fallito nel finale la cinquina.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it