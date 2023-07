In seguito alle gravi difficoltà di residenti di viaggiare nei mesi estivi da e per la Sardegna, le compagnie aeree che volano in continuità territoriale hanno annunciato di intervenire con ulteriori voli e aerei di maggiore capienza.

Le tariffe massime per i non residenti, poi, sono state fissate da Ita Airways a 600 euro a/r sul volo Cagliari-Milano e 500 euro a/r sul Cagliari-Roma.

Aeroitalia, invece, “in virtù del patto di amicizia” siglato con la Regione, ha stabilito per le tratte in gestione, un prezzo massimo di 200 euro a biglietto oltre le tasse aeroportuali.

“Non possiamo non ricordare che l’attuale maggioranza, appena arrivata al governo della Regione, ha pensato bene di ritirare la proposta di continuità territoriale della Giunta precedente, che non prevedeva accordi in amicizia ma garantiva copertura adeguata del numero dei voli e certezza delle tariffe con tetto anche per i non residenti”. Così il consigliere regionale del PD Giuseppe Meloni. “Oggi – aggiunge l’esponente dem – affiorano in tutta la loro gravità i danni prodotti dal nuovo modello di continuità territoriale targato centrodestra, oltremodo penalizzante per i Sardi, per i non residenti e per l’intero sistema turistico della nostra Isola”.

“Come da noi più volte annunciato in questi anni – continua Meloni – la politica dei trasporti del centrodestra che guida la Regione va ad incidere pesantemente sul diritto alla mobilità da e verso l’isola e sulle presenze turistiche. Una cruda realtà della quale l’attuale governo regionale dovrà presto rispondere a tutti i sardi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it