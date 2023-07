Gli incendi dei giorni scorsi hanno danneggiato gravemente anche il territorio comunale di Nughedu San Nicolò, dove le fiamme hanno bruciato diversi ettari nell’area di Monte Pirastru.

“Il fuoco appiccato non è solo un reato, ma una vera dichiarazione di guerra ad una intera comunità”, ha commentato il sindaco Michele Carboni sul suo profilo Facebook.

“È un gesto vile e meschino – continua il primo cittadino -perpetrato da chi meriterebbe che la sorte gli girasse le spalle una volta per tutte. Per questo è necessario che ognuno di noi faccia la sua parte, vigilando, monitorando e segnalando qualsiasi atteggiamento sospetto alle autorità competenti, in ogni momento. Non possiamo permettere che vengano messe ancora a repentaglio vite umane mentre provano a distruggerci”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it