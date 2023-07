Si è spenta all’età di cento anni Giovanna Crespellani. È stata la prima donna ad intraprendere la carriera di avvocato in Sardegna.

Suo padre Luigi, anch’egli avvocato, è stato il primo sindaco di Cagliari dopo la caduta del fascismo nonché presidente della Regione e senatore.

Dopo la laurea in Giurisprudenza, Crespellani figlia iniziò l’attività nello studio legale del padre. Da quel momento si è sempre spesa per una società più equa e giusta, con grande attenzione per l’universo femminile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it