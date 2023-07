È stato consegnato al settore Servizi sociali del Comune di Nuoro un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità. Il mezzo è stato acquistato nell’ambito del progetto di solidarietà sociale Libertà in movimento, portato avanti grazie alla generosità di imprenditori privati.

La consegna delle chiavi del mezzo è avvenuta stamattina nel corso di una breve cerimonia.

“Ringraziamo per questo grande gesto di solidarietà e generosità. Il mezzo sarà di grande utilità per il trasporto di persone con disabilità, ma anche per gli anziani” ha dichiarato l’assessora Moroni. “Ora è nostra intenzione bandire una manifestazione d’interesse per affidare il mezzo a un’associazione di volontariato che svolga questo tipo di servizio».

