Il rapper Salmo è stato trasportato al pronto soccorso a Roma nella serata di ieri a seguito di un incidente. L’olbiese era in un appartamento quando ha urtato una porta in vetro e si è ferito ad un braccio.

A rendere nota la notizia è stato lo stesso protagonista attraverso i suoi canali social. “Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito”.

Per questo infortunio, l’artista ha dovuto rinviare le date in Sicilia previste in questi giorni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it