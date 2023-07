Ritorno al vecchio splendore per il Palazzo Regio di Cagliari che è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione che lo ha riportato al colore originario e soprattutto ad essere sicuro e fruibile.

I risultati dell’intervento sono stati illustrati questa mattina, venerdì 28 luglio, in conferenza stampa dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu.

“Un gioiello della nostra città – ha detto Truzzu – torna a disposizione dei cagliaritani e dei tanti turisti che ogni giorno affollano Cagliari. In una conformazione simile a quella originaria grazie ad un grande lavoro realizzato con la collaborazione della Soprintendenza dei Beni culturali. Finalmente, dopo sei anni, questo Palazzo non è più circondato dalla transenne ma è fruibile e visitabile”.

Presenti all’incontro con la stampa anche il Prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, il consigliere metropolitano con delega all’Edilizia scolastica e patrimonio, Alessandro Balletto e Andrea Loi, dirigente del settore Edilizia scolastica e patrimonio della Città Metropolitana.

È stata, inoltre, ripristinata l’iscrizione “Palazzo del Governo” che a causa delle intemperie non era più leggibile. Sono stati restaurati gli infissi del piano terra e del secondo piano, oltre che quelli storici del piano nobile, le grate in ferro, i parapetti e i balconi. La lastra commemorativa sulla facciata è stata spostata in una posizione più visibile e già i primi turisti l’hanno immortalata nei loro scatti ricordo.

Il prossimo passo, con un nuovo cantiere che verrà aperto a fine agosto e avrà la durata di tre mesi, sarà quello del restauro del cortile interno, un intervento che comprenderà anche il restauro delle facciate del chiostro, il riordino degli impianti di climatizzazione a vista e l’eliminazione degli impianti in disuso.

