“In solidarietà con i lavoratori di Glencore, sostengo lo sciopero del 31 luglio. Questa lotta non riguarda solo il diritto al lavoro, ma il destino di una delle realtà produttive più importanti di tutto il territorio del Sulcis e della Sardegna”. Così la vicepresidente e deputata del M5S Alessandra Todde.

“Le riunioni tenute al MIMIT – spiega l’esponente pentastellata – non hanno portato ai progressi sperati e il bisogno di risposte è più urgente che mai. La Regione come da sempre nelle questioni legate alle crisi aziendali, non pervenuta”.

Todde chiede direttamente a Glencore un impegno per il riavvio immediato, almeno della linea zinco, poi si rivolge al governo chiedendo conto dei “tanto sbandierati impegni di qualche mese fa”.

“Questa non è una questione di pochi, ma riguarda il futuro di una delle aree industriali più importanti della Sardegna. Non si sfrutta il territorio e non si abbandonano i lavoratori e le loro famiglie. Non siamo una colonia e i lavoratori e chi li rappresenta vanno sostenuti”, conclude Todde.

