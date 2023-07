Panico a Costa Rei, dov’è stato avvistato uno squalo in riva. I bagnanti sono subito usciti dall’acqua tra le urla generali.

Come racconta Il Messaggero, l’esemplare era di una lunghezza di circa 1,80 metri.

La biologa marina Lisa Stanzani spiega che molto probabilmente si tratta di una verdesca, specie molto comune in Italia. “Le ragioni per le quali si è spinta così a riva sono due – prosegue la biologa marina -, la prima sicuramente è quella che con i social si diffonde velocemente la notizia. Poi, in estate, è più facile che ci sia tanta gente in spiaggia e che quindi vengano visti piuttosto che in altri periodi, in cui magari resterebbero inosservati. C’è inoltre un’altra ragione: ovvero la quantità di cibo, che sotto costa è maggiore”.

