Disavventura per Ornella Muti, arrivata in Sardegna (a Cagliari) per passare alcuni giorni di vacanza. Il suo bagaglio infatti non è mai arrivato a destinazione, ma per “magia” è stato ritrovato ad Amburgo.

È stata la stessa attrice a raccontare l’odissea vissuta. “Per giorni nessuno sapeva dirmi dove le mie cose fossero finite. Chiamavo il numero verde, ma nulla. Poi, finalmente, valigia e borsone sono stati rintracciati. Erano stati spediti per errore all’aeroporto di Amburgo”.

Dopo dieci giorni, il bagaglio è tornato a Roma. Ma con una amara sorpresa. “Mentre la valigia era a posto, il lucchetto del borsone era stato spaccato. Mi hanno preso le scarpe, occhiali, cuffie e borse. Per carità sono oggetti e non bisogna dare loro una eccessiva importanza. Ma fa male pensare che ci sia qualcuno lasciato libero di agire e fare danni senza controlli adeguati. È successo a me, ma può succedere e, purtroppo, succede a tanti altri”.

Infine l’attrice ha voluto darsi un consiglio utile per il futuro. “Di sicuro, d’ora in poi, volerò più leggera, con bagaglio a mano”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it