Sono 138 i volontari della Protezione civile lombarda impegnati nelle operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi divampati in Sicilia e Sardegna.

“A loro va il mio ringraziamento per l’infaticabile impegno e l’abnegazione che dimostrano ogni giorno a favore della collettività”, afferma l’assessore regionale alla Protezione civile e sicurezza Romano Maria La Russa.

I volontari AIB hanno lavorato in supporto al sistema locale Antincendio boschivo affiancando i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale Regionale, le organizzazioni di volontariato locali e le rispettive Regioni.

In Sicilia, sono stati impiegati complessivamente 42 operatori, prima in provincia di Palermo e poi a Enna, con 5 pick up con modulo AIB e un’autobotte AIB da 4.000 litri. In Sardegna, nella zona meridionale, sono stati impiegati complessivamente 96 operatori con 15 pick up con modulo AIB, un’autobotte AIB da 1200 litri e altri mezzi di supporto per trasporto di attrezzature e persone.

