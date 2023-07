La Polizia ha tratto in arresto a Cagliari un giovane di anni 18 e uno di 16 per il reato di rapina aggravata. Il fatto è avvenuto in via Bayle.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, mentre si accingeva a salire in macchina per fare rientro a casa, è stata avvicinata da due giovani che hanno offerto della droga. Nel farlo, i due hanno chiesto se avesse da cambiare una banconota di grosso taglio con altre di taglio più piccolo.

La vittima ha consegnato al maggiore dei due una banconota da 10€. I due ragazzi si sono dati alla fuga finché non sono stati fermati e arrestati dagli agenti di Polizia presenti nelle vicinanze.

Per il 18enne i fatti accertati saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto mentre il minore è stato riaffidato ai genitori.

