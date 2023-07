È Luvumbo show nel terzo test amichevole del Cagliari in vista del campionato. I rossoblù si impongono sulla Juventus Next Gen per 3-0 grazie ad una tripletta dell’angolano.

Nel primo tempo Ranieri ha mandato in campo una simil formazione titolare con Azzi e Oristanio in appoggio all’unica punta Pavoletti. Tanti buoni fraseggi, ma alla lunga la marcatura non è arrivata.

Meglio nella ripresa, quando Luvumbo ha letteralmente devastato la difesa avversaria con gol, gioco e serpentine. Al 71’, 82’ e 90’ l’angolano ha mostrato tutta la sua forza contro una formazione di Serie B.

