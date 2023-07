Ancora problemi e disservizi per i viaggiatori che arrivano in Sardegna, in particolare all’aeroporto di Elmas. Questa volta viene citata la compagnia aerea Lufthansa, rea di aver dimenticato i bagagli nel luogo di partenza (Monaco).

La denuncia arriva dal giornalista Giancarlo Ghirra, che ha raccontato la sua disavventura su Facebook.

“Viaggio intensamente da decenni, ma mai mi era successo di arrivare a Cagliari e scoprire che non soltanto i miei bagagli ma quelli di tutti i passeggeri in arrivo da Monaco ( i miei provenivano da Berlino) non erano sull’aereo. A Elmas c’era soltanto una gentile assistente che consegnava un foglio nel quale erano indicate le modalità per una denuncia on line. Tutto ciò a opera di una compagnia, la Lufthansa, che ha recentemente acquisito una cospicua quota di Ita – Airways con l’ipotesi di arrivare in pochi anni a ottenere la maggioranza azionaria. Mi auguro che entro stasera i bagagli vengano consegnati e non so come verranno risarciti i danni di quanti avevano nei bagagli farmaci, oggetti e strumenti indispensabili ( c’erano molti bambini a bordo ). Di sicuro mi preoccupa che una compagnia ritenuta affidabile abbia potuto consentirsi un disservizio al limite dell’incredibile”

