Una ragazza di 17 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un preoccupante incidente che l’ha vista coinvolta.

In corso di accertamento la dinamica. Secondo quanto raccolto, in via Riva Villasanta la ragazza, alla guida di uno scooter, è stata urtata violentemente da un’auto.

Finita a terra nell’impatto, ferita, è stata soccorsa e trasportata al Brotzu in codice rosso. Qui è ricoverata: i medici si sono riservati la prognosi.

I veicoli sono stati posti sotto sequestro.

