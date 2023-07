L’Unione dei Comuni Barbagia secondo la propria mission che vuole perseguire progetti collettivi per gli otto Comuni che la costituiscono, interviene in uno dei tanti nodi strutturali: la viabilità dei paesi montani.

Grazie ad un finanziamento ministeriale pari a 300 mila euro, a valere sui fondi per le progettazioni, si mette in strada promuovendo una serie di interventi.

L’ente, presieduto da Paolo Ledda, sindaco di Sarule, ha definito gli incarichi per la redazione di progetti che interesseranno la viabilità nei vari comuni di Gavoi, Ollola, Olzai, Oniferi, Ovodda, Tiana e Lodine.

“Questi progetti – ha dichiarato il presidente Paolo Ledda, – interessano dei tratti di viabilità che per ciascuna comunità rappresentano importanti arterie veicolari e pedonali, consentiranno inoltre di poter disporre di elaborati fondamentali per la richiesta degli opportuni finanziamenti, che a progettazioni ultimate saranno prontamente richiesti”.

Il finanziamento è un contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it