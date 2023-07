Non si fermano i furti di sabbia nelle spiagge della Sardegna. L’ultimo questa mattina un turista italiano ha infilato un chilo di ciottoli di quarzo della spiaggia di La Ciaccia a Valledoria (Sassari) in un sacchetto di plastica richiudibile, mentre si godeva il sole con moglie e figli. Ma per il vacanziere non c’è stato scampo, gli altri bagnanti intorno lo hanno visto e hanno subito chiamato la Forestale al numero verde 1515 per denunciare il fatto.

All’arrivo degli agenti l’uomo, che aveva nascosto il sacchetto dentro una borsa, si è giustificato dicendo che i ciottoli servivano “per far giocare i bambini”. Il materiale è stato sequestrato e per il turista è scattata una denuncia e una multa di mille euro.

In Sardegna, proprio per contrastare il fenomeno dei furti di sabbia, vige una legge regionale che vieta espressamente il prelievo di ciottoli, sabbia, rocce e altro materiale naturale dai siti ambientali, proprio per salvaguardare le coste e le bellezze della natura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it