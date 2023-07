Ancora un’allerta, con codice arancione, per pericolo di incendio alto nel territorio di Cagliari. L’ha diramata la Protezione civile per domani, 1° agosto.

“Le condizioni, che a innesco avvenuto – specifica il nuovo bollettino della Protezione civile di previsione – l’evento se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contestabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Insieme a quella per l’incendi, il sistema regionale ha inviato un codice rosso, sempre nel Cagliaritano per il caldo. In particolare l’allarme è per martedì e mercoledì 2 agosto.

L’invito alla persone più fragili (bambini, anziani e chi soffre di patologie) a rispettare le prescrizioni di sicurezza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it