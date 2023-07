Un appuntamento, probabilmente a sfondo sessuale e una lite degenerata fino alle peggiori conseguenze con la morte di Gabriele Pergola, 42 anni. Strangolato con un asciugamano, il corpo ritrovato nudo.

Sarebbe l’origine dell’omicidio avvenuto nella notte a Quartucciu, in un b&b in via Nazionale, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena che hanno lavorato tutta la mattinata per mettere assieme i vari tasselli. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, Pergola e Gabriele Cabras, 20 anni di Sinnai, si erano dati appuntamento nella struttura ricettiva per un incontro, qui avrebbero avuto una lite, poi degenerata.

Quando è stato fermato Cabras aveva ancora in tasca i 600 euro portati via alla vittima. Il rumore e le urla hanno messo in allarme i responsabili della struttura che hanno fatto scattare l’allarme, quando sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118 non c’era più nulla da fare.

I carabinieri hanno recuperato e visionato i filmati delle telecamere del b&b e della zona, individuando il presunto autore del delitto. Cabras è stato rintracciato poco dopo mentre camminava per strada a Sinnai, dove risiede ed è stato portato in caserma dove è stato sentito dalla pm Diana Lecca.

Intanto il corpo di Pergola è stato trasferito al Policlinico di Monserrato dove il dottor Roberto Demontis eseguirà l’autopsia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it