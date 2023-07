Vandalizzata la villa che fu del regista Michelangelo Antonioni a Costa Paradiso, località balneare nel territorio di Trinità d’Agultu. Una grossa scritta su una delle vetrate curve e su una parte di una parete esterna è apparsa nei giorni scorsi.

I componenti del festival Abitare La Vacanza hanno segnalato il fatto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro. Dal 2015, infatti, la Cupola – come è comunemente conosciuta la villa – è sottoposta alla Dichiarazione di interesse culturale.

“Lo stato di avanzato di degrado in cui versa l’opera mette in evidenza come non siano state attuate le misure necessarie alla tutela dell’immobile. Che è un bene di straordinaria importanza proprio per le caratteristiche tecnico-costruttive, costituendo un unicum nel panorama dell’architettura del Novecento”. Così hanno dichiarato in una nota i membri di Abitare la Vacanza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it