“Conte ha fallito, ora non faccia il cattivo maestro perché la continua evocazione della piazza come scorciatoia appare un modo subdolo per provocarla”.

Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna interviene sulla riforma del reddito di cittadinanza.

“Le sue parole sono un’involontaria ammissione di responsabilità, di un gravissima responsabilità: se il numero di percettori è ancora elevato significa che come politica attiva del lavoro questa misura è stata un fallimento. Altro che abolizione della povertà, hanno aperto la fabbrica della disoccupazione” conclude.

